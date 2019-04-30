نقلت قناة الـ"NBN" عن مصادر مطلعة أن "وزير المال ​علي حسن خليل​ أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في قصر بعبدا برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لمناقشة ​الموازنة​ أن التدبير رقم 3 لم يرد في مشروع الموازنة ولم تتم حتى الإشارة إليه لأنه شأن عسكري محض مبدياً الإستعداد للبحث في هذا الشأن مع وزير الدفاع ​الياس بو صعب​".

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كانت هذه تفاصيل خبر NBN: التدبير رقم 3 لم يرد بمشروع الموازنة ولم تتم الاشارة إليه لأنه شأن عسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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