أفرام: الموازنة دورها أساسي في إرسال الاشارات اللازمة الى المجتمع الدولي

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب نعمة أفرام أن "هناك 3 مشاريع قوانين متأخرة بمجلس النوا، مشروع النقل الى ​بيروت​، والطرقات، وتأهيل الطرقات الثانوية"، مشيراً لى أنه "في الـ 280 مشروع الموجودين في ​مؤتمر سيدر​ لم نرى تبويب كاف لما هو المردود الاقتصادي لكل مشروع".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أفرام أن التأخير في اقرار المشاريع يدخل بالمماحكات السياسية" لافتاً الى أن "​الموازنة​ دورها أساسي في إرسال الاشارات اللازمة الى ​المجتمع الدولي​ لندخل الى سيدر".