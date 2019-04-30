أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمة أفرام أن "هناك 3 مشاريع قوانين متأخرة بمجلس النوا، مشروع النقل الى بيروت، والطرقات، وتأهيل الطرقات الثانوية"، مشيراً لى أنه "في الـ 280 مشروع الموجودين في مؤتمر سيدر لم نرى تبويب كاف لما هو المردود الاقتصادي لكل مشروع".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أفرام أن التأخير في اقرار المشاريع يدخل بالمماحكات السياسية" لافتاً الى أن "الموازنة دورها أساسي في إرسال الاشارات اللازمة الى المجتمع الدولي لندخل الى سيدر".
كانت هذه تفاصيل خبر أفرام: الموازنة دورها أساسي في إرسال الاشارات اللازمة الى المجتمع الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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