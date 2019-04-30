علمت قناة الـ"OTV" أن "وزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ شدد خلال جلسة المجلس الوزراء التي عقدت اليوم ب​قصر بعبدا​ برئاسة الجمهورية ​ميشال عون​ لمناقشة ​الموازنة​ على أن إقرار الموازنة بعد اقرار قطع حساب العام 2017 وحده يعد مخالفة دستورية وقانونية ومالية وأكد ضرورة اقرار قطع حساب عام 2018 أيضا على أن يرسل وزير المال ​علي حسن خليل​ مشروعه فور انجازه".

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كانت هذه تفاصيل خبر OTV: جريصاتي أكد أن اقرار الموازنة بعد اقرار قطع حساب العام 2017 يعد مخالفة دستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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