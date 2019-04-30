البزري بحث مع سفير ايران العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في المنطقة

إستقبل رئيس بلدية صيدا الاسبق عبد الرحمن البزري، السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزينا حيث تم البحث في العلاقات اللبنانية الإيرانية وتطورات الوضع في المنطقة في ظل مرحلة التصعيد الذي تعيشه ومحاولات تمرير صفقة القرن.
وأكد المجتمعون "مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها الأساس الذي يُبنى عليه كافة المواقف والعلاقات الإقليمية والدولية".
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