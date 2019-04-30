البزري بحث مع سفير ايران العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في المنطقة

إستقبل رئيس ​بلدية صيدا​ الاسبق ​عبد الرحمن البزري​، السفير الإيراني في ​لبنان​ محمد جلال فيروزينا حيث تم البحث في العلاقات اللبنانية الإيرانية وتطورات الوضع في المنطقة في ظل مرحلة التصعيد الذي تعيشه ومحاولات تمرير صفقة القرن.

وأكد المجتمعون "مركزية ​القضية الفلسطينية​ باعتبارها الأساس الذي يُبنى عليه كافة المواقف والعلاقات الإقليمية والدولية".