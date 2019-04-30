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جريح في حادث سير عند مدخل صيدا الجنوبي في منطقة الحسبة

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أفاد مراسل النشرة في صيدا بوقوع ​حادث سير​ عند مدخل صيدا الجنوبي في منطقة الحسبة بين سيارة رباعية الدفع من نوع Infiniti فضية اللون وسيارة من نوع BMW سوداء اللون.

وقد أدى الحادث الى سقوط جريح يدعى (م.ك.) من مواليد 1988، وتم اسعافه من قبل عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة ​معروف سعد​ وتم نقله الى Health Medical Center (مستشفى عسيران) في صيدا للمعالجة.

وقد حضرت الى المكان ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقاً بالحادث وعملت على تنظيم السير في المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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