جريح في حادث سير عند مدخل صيدا الجنوبي في منطقة الحسبة

أفاد مراسل النشرة في صيدا بوقوع ​حادث سير​ عند مدخل صيدا الجنوبي في منطقة الحسبة بين سيارة رباعية الدفع من نوع Infiniti فضية اللون وسيارة من نوع BMW سوداء اللون.

وقد أدى الحادث الى سقوط جريح يدعى (م.ك.) من مواليد 1988، وتم اسعافه من قبل عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة ​معروف سعد​ وتم نقله الى Health Medical Center (مستشفى عسيران) في صيدا للمعالجة.

وقد حضرت الى المكان ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقاً بالحادث وعملت على تنظيم السير في المنطقة.