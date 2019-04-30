الحواط:‏هم ينشرون الظلام ونحن ننشر الضوء ونبني

اشار النائب ​زياد الحواط​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "رغم كل الأسود السائد ، تبقى جبيل كطائر الفينيق نشيد ​الحياة​ والأمل. ‏قريبا قصر للمؤتمرات يليق بجبيل واهلها يترجم هذه الارادة"، مضيفا:"‏هم ينشرون الظلام ونحن ننشر ​الضوء​ ، ونبني وسنقاوم حتى الرمق الاخير".

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