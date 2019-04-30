اعلنت نقابة المستخدمين في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن "تأييدها وتقيدها بالاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام واتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة وعدم الحضور الى مراكز العمل وذلك ايام الخميس والجمعة في 2 و 3 ايار وذلك جراء التهديد المستمر من قبل السياسات والاجراءات الحكومية الرامية الى هضم الحقوق والمساس بالحقوق المكتسبة، لا سيما في الاجور ومنح الانتاج والتعويضات"، مؤكدة انها "ملتزمة بالمشاركة وبتنفيذ كافة القرارات التصعيدية التي قد تقررها الجمعية العمومية، وصولا الى الاضراب المفتوح".
واستثنى البيان من الاضراب "العاملين في معامل توليد الطاقة الكهرومائية ومحطات الضخ، والعاملين على رفع وازالة التعديات على نهر الليطاني ومياه الري، ومراقبو التعديات على الموارد المائية".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة مستخدمي الليطاني: ملتزمون بالاضراب يومي الخميس والجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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