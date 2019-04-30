لفتت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إلى "اننا نحلل التسجيل المصور لزعيم تنظيم "داعش" الارهابي أبو بكر للبغدادي وندعو أجهزة المخابرات للحذر"، مشيرةً إلى أنه "إذا ثبتت صحة التسجيل المصور للبغدادي فهذا يعني أن التنظيم لم ينته".
وكان قد ظهر زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي يوم أمس في تسجيل مصور جديد للتنظيم للمرة الأولى منذ عام 2014.
وقد نشرت مؤسسة "الفرقان" التابعة للتنظيم الفيديو الذي وصلت مدته إلى 18 دقيقة عبر منصاتها عبر منصة تيليغرام.
وأكد البغدادي في التسجيل أن "معركة الإسلام وأهله طويلة ومعركة الباغوز انتهت وقد تجلت فيها الهمجية والوحشية وقد تجلت فيها شجاعة أمة الإسلام"، مشيراً إلى أنه "لا يمكننا أن ننسى الأمراء والجنود الذين تحملو العبء الأكبر في هذه المعركة".
ولفت إلى أن "إخواننا في سريلانكا أثلجوا صدور الموحدين بعملياتهم الإنغماسية في عيد الفصح وهو جزء من الثأر"، داعياً لمواصلة طريق الجهاد ضد آل سعود في الجزيرة العربية، متبنياً عملية الزلفي في الرياض.
وظهر البغدادي للمرة الأولى في تسجيل من مسجد النوري الكبير في الموصل أثناء أدائه صلاة الجمعة في تموز من عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة دفاع فرنسا: إذا ثبتت صحة التسجيل المصور للبغدادي فهذا يعني أن التنظيم لم ينته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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