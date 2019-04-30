مقتل 25 شخصا في هجوم لمسلحين شمال شرقي نيجيريا

قتل 25 شخصا على الأقل في هجوم شنه مسلحون متطرفون يشتبه في انتمائهم لجماعة "​بوكو حرام​" شمال شرقي ​نيجيريا​. ونقلت شبكة "إي بي سي" الإخبارية الأميركية عن أقارب الضحايا أن "الهجوم وقع في قرية كودا كايا في ولاية أداماوا بعدما عاد جميع الضحايا من حفل زفاف".

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