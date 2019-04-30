ترامب يندد بموقف الدول الأوروبية بشأن مقاتلي "داعش" المعتقلين في سوريا

لفت الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى أنه "لدينا 1800 سجينا من تنظيم "داعش" الارهابي أخذوا كرهائن في معاركنا الأخيرة لتدمير التنظيم 100 في المئة في سوريا و يتم الآن اتخاذ القرارات بشأن ما يجب القيام به مع هؤلاء السجناء الخطرين".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ندد ترامب بـ"موقف الدول الأوروبية بشأن مقاتلي تنظيم داعش المعتقلين في سوريا"، قائلا: "الدول الأوروبية لا تساعد على الإطلاق على الرغم من أن كل ذلك لمصلحتها، إنهم يرفضون استعادة السجناء من بلدانهم المحددة".
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