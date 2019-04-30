ترامب يندد بموقف الدول الأوروبية بشأن مقاتلي "داعش" المعتقلين في سوريا

لفت الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ إلى أنه "لدينا 1800 سجينا من تنظيم "داعش" الارهابي أخذوا كرهائن في معاركنا الأخيرة لتدمير التنظيم 100 في المئة في ​سوريا​ و يتم الآن اتخاذ القرارات بشأن ما يجب القيام به مع هؤلاء ​السجناء​ الخطرين".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ندد ترامب بـ"موقف الدول الأوروبية بشأن مقاتلي ​تنظيم داعش​ المعتقلين في سوريا"، قائلا: "الدول الأوروبية لا تساعد على الإطلاق على الرغم من أن كل ذلك لمصلحتها، إنهم يرفضون استعادة السجناء من بلدانهم المحددة".