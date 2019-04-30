وزير خارجية فنزويلا: مادورو ما زال في موقع القيادة ويسيطر على الأوضاع

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خولاخيه أرياسا أن "رئيس البلاد ​نيكولاس مادورو​ ما زال في موقع ​القيادة​ ويسيطر على الأوضاع"، مشيراً الى أن "محاولة الانقلاب خطط لها بشكل مباشر في ​الولايات المتحدة​".

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