رئيس جنوب السودان يجتمع بقادة الحركة الشعبية "شمال" في مسعى لتوحيدها

أكّد رئيس ​جنوب السودان​ ​سلفا كير مَيارديت​ أنه يجتمع بقادة الحركة الشعبية "شمال" في مسعى لتوحيدها. من جهتها، كانت الحركة الشعبية "شمال" قد أعلنت أنها "قررت إرسال وفد حسن نوايا إلى ​الخرطوم​ بأسرع وقت".

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