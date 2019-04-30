روحاني يوعز بالبدء بتطبيق القانون الذي يعتبر القوات الأميركية بالشرق الأوسط إرهابية

ذكر الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهوریة الإيرانية أنه "اتباعا للمادة 123 من دستور الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، فقد اوعز الرئیس الإيراني ​حسن روحاني​ بتنفیذ قانون الرد بالمثل علي القرار الاميركي الاخیر ضد ​الحرس الثوري​، الذي يعتبر ​القوات الأميركية​ في ​الشرق الأوسط​ إرهابية، الى وزارات الامن والخارجیة والدفاع، والمجلس الاعلى للامن القومي الایراني ومنظمة التخطیط والمیزانیة في البلاد".

وجرت المصادقة على هذا القانون خلال الجلسة العلنیة ل​مجلس الشورى​ الإيراني في 23 نیسان الحالي، وایضا مجلس صیانة ​الدستور​ في الرابع والعشرین من الشهر نفسه.