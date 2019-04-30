أردوغان وبوتين بحثا العلاقات الثنائية وآخر المستجدات بليبيا وسوريا

أكد الكرملين أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في سوريا وليبيا"، موضحاً أنه "بعد اللقاء الدولي الـ 12 حول سوريا الذي انعقد في نور سلطان يومي 25 و26 نيسان، جرى التأكيد على أولوية إطلاق عمل اللجنة الدستورية بأسرع ما يمكن، مع ضرورة مراعاة مبادئ سيادة ووحدة أراضي سوريا بشكل غير مشروط".
ولفت إلى أنه "شدد الرئيسان على أهمية مواصلة تنسيق الأعمال لاستتباب الاستقرار في محافظة إدلب السورية وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لدحر الجماعات الإرهابية وأعربا عن قلقهما إزاء احتدام الأوضاع في ليبيا، ودعيا إلى وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن واستئناف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة".
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