دعت ​وزارة الخارجية الاميركية​ جميع الجهات من ضمنها ​روسيا​ و​سوريا​ الالتزام بتعهداتها بعدم شن هجمات عسكرية واسعة في إدلب وشمال حماة، مشيرةً إلى "اننا نشعر بالقلق من تصاعد ​العنف​ في إدلب وشمال حماة في سوريا"، معتبرةً أن "أي تصعيد للعنف في شمال غرب سوريا سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الاميركية تدعو روسيا وسوريا إلى وقف التصعيد في إدلب السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.