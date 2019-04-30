"قومي المرأة": لم نرصد حالات تحرش في شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أصدرت غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، التقرير الخاص بتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، وذلك خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد واحتفالات شم النسيم، يومي الأحد والاثنين الماضيين، عبر الخط المختصر رقم 15115.

وأكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، عدم تلقي الغرفة أي اتصال تليفوني خاص بالإبلاغ عن حالات التحرش خلال اليومين، كما لم يرصد فريق العمل الميداني حالات تحرش في الأماكن التي تم تغطيتها ميدانياً، مشيرة إلى أن أهم المناطق التي تم تغطيتها ميدانياً هي منطقة المهندسين، والدقي، وكورنيش النيل، ووسط البلد، وميدان التحرير، وميدان طلعت حرب، ومنطقة وسط البلد ، وكوبري قصر النيل، وميدان و حديقة سرايا القبة ، وشبرا، وشارع عباس العقاد، و شارع مكرم عبيد، وماسبيرو، كذلك تم تغطية ميدانيا كل من حديقة الحيوان ، وحديقة الفسطاط ، وحديقة الأزهر، والحديقة الدولية.

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وأوضحت -في بيان اليوم- أنه قد لوحظ من خلال فريق العمل الميداني، الإقبال الكثيف على الحدائق والمتنزهات العامة في أول ووسط النهار، مع التواجد الأمني المكثف من الشرطة النسائية و وحدات الانتشار السريع من قبل مديرية أمن القاهرة و الجيزة، بالإضافة إلى تمركز أفراد من أقسام الشرطة في الحدائق.

كما أشارت مديرة غرفة العمليات، أن المكتب تلقى خلال اليومين 98 اتصالا من خلال الخط المختصر 15115 خاصة بالاستعلام عن معاشات الضمان الاجتماعي بأنواعها، وقضايا الأسرة والأحوال الشخصية، وجنح الضرب، وإشكاليات تنفيذ الأحكام، وأوراق مدنية، وتم إفادتهم بالمشورة القانونية ودور واختصاص المكتب.

جدير بالذكر أن مكتب شكاوى المرأة المجلس القومي للمرأة، يتلقى كافة شكاوى واستفسارات السيدات على الخط المختصر رقم 15115.