"هجرس": مصر توقع إعلان "فاليتا" لدعم حقوق ذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أعلنت الدكتورة هبة هجرس الخبيرة الدولية في مجال الاعاقة، وممثل مصر والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الاجتماع (الأوروبي-العربي)، بمدينة فاليتا عاصمة مالطا، أن الاجتماع تضمن توقيع الدول المشاركة إعلان "فاليتا" للتعاون في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن مصر من بين 20 دولة وقعت على الإعلان، وأن السفيرة ندى دراز سفيرة مصر في مالطا وقعت الإعلان عن الحكومة المصرية.

وأشارت "هجرس" -في بيان اليوم- أن الإعلان نص على التزام الدول العربية والاوربية الموقعة عليه بالتعاون من أجل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اطار ميثاق الامم المتحدة ووفق قيم ومعايير اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وضمن اهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

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وأوضحت "هجرس" أن الاعلان نص أيضا على ضرورة التعاون من اجل إشراك الأشخاص ذوى الاعاقة في اتخاذ القرارات التي تؤثّر على حياتهم ومستقبلهم والتشجيع على مواصلة جهود الحكومات العربية والاتحاد الأوروبي من أجل إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتأكيد على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع والحصول على الفرص اللازمة لاتّخاذ خياراتهم، على قدم المساواة مع غيرهم.

وتابعت أن الاعلان اعطى اولوية خاصة لقضايا التعليم والعمل للاشخاص ذوى الاعاقة حيث اكد الأهمية البالغة للتعليم الشامل للجميع بوصفه محركًا رئيسيًا للتنمية في مناطقنا ومجتمعاتنا، وبوجوب إتاحته دون أي تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، وذلك تماشيًا مع المادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والغاية 4-5 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة؛ والعمل على ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين، وفي كسب رزقهم مقابل عمل يختارونه أو يقبلونه بملء إرادتهم.

وأضافت "هجرس" أنه بمجرد مشاركة مصر بالإعلان فإنه يُضاف إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة التى وقعتها وصدقت عليها مصر والتزمت بتنفيذها دوليا ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة.​