جامعة بنها توضح صحة منح شعبان عبد الرحيم دكتوراه فخرية: "دخل يكشف ووعد بحفلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات - أسامة علاء الدين:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها جمعته مع المغني الشعبي شعبان عبد الرحيم، مؤكدين أنها جاءت خلال تكريم المغني في جامعة بنها.

وأثارت الصورة غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا طريقة استقبال شعبان عبد الرحيم خلال الزيارة بالاهتمام المبالغ فيه بالمغني الشعبي، كما أكد بعضهم أنه الجامعة منحته الدكتوراه الفخرية.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، أن ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول منح شبعان عبد الرحيم الدكتوراه الفخرية، لا أساس له من الصحة.

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وأكد "السعيد" على البيان الصادر عن جامعة بنها الذي أعلنت فيه عن أسباب زيارة شعبان عبد الرحيم إلى مستشفى بنها الجامعي، مؤكدًا أنه كان بسبب إجراء بعض الفحوصات الطبية داخل المستشفى.

وأكدت الجامعة في بيان لها اليوم، أن أطباء المستشفى الجامعي قاموا بواجبهم تجاه شعبان عبد الرحيم، وأجريت له مجموعة من الفحوصات الطبية العامة والمتخصصة.

وأضافت الجامعة، أنه عقب انتهاء جميع الفحوصات عرض الفنان شعبان عبد الرحيم إقامة حفل خيري في استاد بنها الرياضي على أن يخصص عائده بالكامل لصالح المستشفى الجامعي، وذلك بعدما شاهد حجم وأعداد المرضى المترددين على الأقسام العلاجية المختلفة.