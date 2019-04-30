التأشيرة الإلكترونية تتصدر اجتماع "عليا الحج والعمرة" مع الشركات السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

ناقشت اللجنة الوطنية للحج والعمرة، مع غرفة شركات السياحة، اليوم الثلاثاء، تفعيل النظام الإلكتروني لإصدار تأشيرات العمرة وأثرها الإيجابي والسلبي على سوق العمرة المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة والغرفة، بحضور الشركات السعودية العاملة في سوق العمرة المصري، برئاسة مروان شعبان رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية للحج والعمرة وباسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وبحضور عبد الله قاضي، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة ومازن غازي أمين عام اللجنة ومجموعة كبيرة من أصحاب ومدراء الشركات السعودية العاملة في العمرة.

وأثنى أعضاء العليا للحج، في بيان الغرفة اليوم، على الضوابط والقواعد المصرية المنظمة لعمل العمرة وتم الإيضاح تفصيلاً بأن هذة اللوائح تضمن الحفاظ على توفير رحلة عمرة آمنة ومتميزة للمعتمر المصري وتحقق كثيراً من الضمانات والمتطلبات لعمل الشركات السعودية ومن نتائجها الإيجابية على مدار السنوات السابقة منع التخلف والإلتزام بالبرامج المقررة، مثمنين العلاقة التجارية المشتركة بين الشركات المصرية والشركات السعودية.

وأشادوا بالتعاون الوثيق والمشترك بين الغرفة واللجنة الوطنية على مدار السنوات الماضية للحفاظ علي العلاقات المتميزة بين الطرفيين ، وأن النجاح الذي تحقق خلال الأعوام الماضية كان نتاج هذا التعاون في ظل الإلتزام بالضوابط والقواعد المقررة من البلدين.

استعرض باسل السيسي، عمل الشركات المصرية المنفذة لرحلات العمرة، في ظل الضوابط والقواعد الصادرة من وزارة السياحة ممثلة للدولة المصرية بهدف الحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات المصرية، وأن تعاقد الشركات المصرية مع شركات سعودية يمثل إلتزاماً على الطرفين بالقواعد والضوابط التي تصدر من الدولتين.

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وطالب السيسي، الشركات السعودية المتعاقدة مع شركات مصرية بضرورة الإلتزام بالتعامل معها تحت مظلة القواعد والضوابط المصرية والتي حددت سقف عددي للمعتمرين هذا العام، حيث إن مخالفة ذلك يوجب إيقاف التعامل مع الشركة السعودية نهائياً مستقبلا.

كما طالب الشركات السعودية، بضرورة إخطار اللجنة الوطنية عن أي تعامل يخالف هذة الضوابط والتي بدورها ستقوم بإخطار الغرفة لإتخاذ اللازم بشأنها وعرض موقفها على وزارة السياحة للتحقيق بشأنها وإتخاذ الإجراء المناسب، علماً بأن إخطار الشركة السعودية عن أي مخالفة قبل عقد هذا اللقاء سيعفيها من المسائلة وذلك بإعتباره حدث سابق علي هذا الإجتماع، أما ما سيصدر عقب ذلك يعتبر مخالفة صريحة للضوابط.

وأكد السيسي، أن التطور السعودي المستمر في تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات العمرة هو أمر مميز نثمن جهود القائمين على إقراراه ولكن المشكلة التي نحن بصددها هي توقيت القرار وعدم الإخطار والتنسيق مسبقاً مما أحدث حالة من الإرتباك الشديد لدى الجانب المصري التي تؤدي إلى نوع من الفوضى سينعكس أثرها السلبي على جميع الكيانات العاملة في المجال والمعتمرين.

من جانبهم، دعا الحضور، الشركات السعودية، بضرورة الإلتزام بقواعد وزارة السياحة المصرية والتي من حقها وضع القواعد التي تري فيها الحفاظ علي المعتمرين المصرين بل وتوقيع الجزاءات والعقوبات على مرتكبي المخالفات في حق المعتمرين.

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