ترامب يندد بموقف أوروبا بشأن مقاتلي داعش المعتقلين في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

ندد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بموقف الدول الأوروبية، بشأن مقاتلي تنظيم داعش المعتقلين في سوريا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وكان الرئيس الأمريكي، طالب الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم داعش وأسرتهم القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا والعراق، محذرًا من مغبة إطلاق سراحهم وعودتهم إلى دولهم سرا.

وكتب ترامب تغريدة على تويتر، في فبراير الماضي: "تطلب الولايات المتحدة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين استعادة ما يزيد على 800 من مقاتلي داعش الذين أسرناهم في سوريا وتقديمهم للمحاكمة. الخلافة على وشك السقوط. البديل ليس جيدًا سنضطر إلى إطلاق سراحهم".