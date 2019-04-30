منى محرز تؤكد أهمية دور الطبيب البيطري في حماية الثروة الحيوانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة،أهمية الأطباء البيطريين ودورهم في المجتمع، وأنها مهنة إنسانية واقتصادية وقائية، موضحة أن دور الطبيب البيطري مهم في هذه الآونة لتحقيق النهضة الغذائية بمصر و توفير غذاء آمن للحفاظ على صحة الإنسان.

وقالت محرز - خلال افتتاحها أعمال مؤتمر"يوم الطبيب البيطري العالمي" اليوم الثلاثاء، بالقاهرة،حيث يحتفل العالم في السبت الأخير من شهر أبريل من كل عام بهذا اليوم حسب قرار الاتحاد العالمي للأطباء البيطريين (WVA) ومنظمة صحة الحيوان (OIE) - إن الأمراض التي تصيب الإنسان أكثر من 70 % (حوالي 200 مرض) هي أمراض مشتركة مع الحيوان، ولذلك دور الطبيب البيطري هام جدا في حماية الإنسان والبيئة من هذه الأمراض عن طريق حماية الحيوان والتخلص من هذه الأمراض في الجانب الحيواني قبل وصولها للإنسان مثل أمراض إنفلونزا الطيور وحمي الوادي المتصدع والسل والبروسيلا.

وأضافت أن الطبيب البيطري يعد خط الدفاع الأول لمنع انتقال الأمراض العابرة للحدود إلى داخل البلاد والحفاظ علي الثروة الحيوانية، لدوره في المحاجر البيطرية في المطارات والموانئ البحرية والبرية في منع دخول الأوبئة والأمراض والكشف على الحيوانات والأغذية القادمة عبر هذه المحاجر، ومنع دخول الحيوانات المصابة أو المشتبه بها.

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وأوضحت أن من أهم مجالات عمل الطبيب البيطري في قطاع الإنتاج الحيواني هي مسئوليته عن صحة وسلامة اللحوم والذبائح في المجازر ودوره الهام في الرقابة على المنشآت الغذائية (الفنادق والمطاعم) والإشراف الصحي عليها للتأكد من سلامة وصحة الأغذية الحيوانية (لحوم، ألبان، وغيرها من المنتجات الحيوانية).

وأشارت محرز،إلى دورالطبيب البيطري في حماية ووقاية الحيوانات من الأمراض قبل وقوعها، من خلال الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض وتوعية وإرشاد المربين بمخاطر الأمراض الحيوانية وتأثيرها اقتصاديا واجتماعيا.

وأكدت قيام الباحثين البيطريين في المعاهد البحثية والجامعات بإجراء الأبحاث العلمية المتطورة لإنتاج سلالات حيوانية جيدة لإنتاج كميات وافرة من اللحوم أو الألبان في وقت سريع مع استهلاك غذائي بسيط، وبهذه الطريقة يتم توفير مبالغ طائلة تصرف لتسمين هذه الحيوانات ،وأيضا دراسة وبائية الأمراض وتحليل الجينات الوراثية لمختلف الفيروسات والتعرف على خصائصها لإيجاد أنسب الطرق لمكافحة هذه الأمراض.

وطالبت بضرورة دعم الطبيب البيطري في مجال مهنته من خلال توفير إمكانيات التشخيص الحديثة والتدريب الحقلي وتوفير فرص لإرسال الأطباء البيطريين في بعثات دراسية بالدول المتقدمة في المجال لإكسابه مهارات وخبرات عملية ودعمه اجتماعيا من خلال تجهيز العيادات فنيا بقرض ميسر وتحت إشراف الهيئة والنقابة وفتح مجالات عمل جديدة للطبيب البيطري.