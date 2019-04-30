شيخ الأزهر يكلف "نظير عياد" بمهام أمين مجمع البحوث الإسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

كلَّف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور نظير عياد، أستاذ العقيدة والفلسفة، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، بالقيام بمهام الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل الوظيفة.

حصل "نظير" على ليسانس أصول الدين عام 1995، وعين معيدًا بكلية أصول الدين بالمنصورة في عام 1996، وحصل على الماجستير والدكتوراه في العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، وتدرج في المناصب الأكاديمية حتى تقلد درجة الأستاذية عام 2016 بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، إلى أن أصبح وكيلا لها.

وللدكتور نظير مجموعة من الأبحاث المنشورة والكتب والمؤلفات العلمية في أكثر من فرع من فروع المعرفة، وتولى منصبه خلفا للدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية، الذي انتهت مدة ندبه.