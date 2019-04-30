بالفيديو.. مدرعة عسكرية تدهس متظاهرين في فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

نشرت وكالة رويترز، فيديو يظهر مدرعة عسكرية تابعة للجيش الفنزويلي، تدهس بعض المتظاهرين الملبين لدعوة زعيم المعارضة خوان جوايدو، بالانتفاضة ودعم الانقلاب العسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

ودعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، إلى انتفاضة عسكرية في البلاد ضد مادورو، فيما اعتبرت حكومة الأخير أنها تواجه حاليا "انقلاب عسكريا"، وذلك في خضم أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ أشهر.

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وكان وزير الإعلام الفنزويلي ، جورجي رودريجيز، أعلن اليوم الثلاثاء، أن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو ، تواجه محاولة انقلاب "صغيرة" يقودها من أسماهم ب" خونة عسكريون " يدعمهم معارضون يمينيون .

فيما قال مادورو، إن قادة القوات المسلحة في بلاده، يدينون بالولاء له، وذلك بعد ساعات من محاولة الانقلاب، وفقًا لما ذكرته وكالة فرانس برس.