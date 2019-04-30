ولي العهد السعودي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني

التقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة اليوم /الثلاثاء/، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان بن سعيد البركاني وأعضاء المجلس.

وأعرب البركاني - وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس - عن شكره وتقديره للسعودية والدول المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية على كل ما بذلوه من جهود

ومال ودعم على مختلف الأصعدة، منوها بما قدم من تعاون إلى نواب الشعب اليمني لاستئناف أعمال مجلسهم بعد انقطاع دام أربع سنوات فرضته الظروف الناتجة عن الانقلاب الحوثي.



وأكد رئيس مجلس النواب اليمني أن هذه الخطوة مثلت إنجازا تاريخيا لاستعادة الدولة والتصدي لمشروع الانقلاب، تمكن من خلاله

نواب الشعب من كسر الحصار على أعضائه من قبل الحوثيين، بغرض إعاقة المجلس عن استئناف مهامه الدستورية بما يترتب عليه من إعاقة هيئات الدولة الأخرى عن أداء وظائفها وإلحاق الضرر بالعمل الوطني العام.



وتطرق البركاني إلى الخطر الإيراني الذي لا يهدد اليمن وحده بل دول الخليج العربي والمنطقة بأسرها، مشيرا إلى دور "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" للرد على الهجمات القادمة من إيران، مطالبا التحالف باستمرار دعم اليمن سياسيا واقتصاديا وعسكريا حتى تتحرر من الميليشيا الحوثية.