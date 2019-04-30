الارشيف / اخبار العالم

مقتل 25 شخصًا فى هجوم لبوكوحرام على نيحيريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 قُتل 25 شخصًا على الأقل في هجوم شنه مسلحون متطرفون يشتبه في انتمائهم لجماعة "بوكو حرام" المتطرفة شمال شرقي نيجيريا.

 

ونقلت شبكة "إيه بي سي"

الإخبارية الأمريكية عن أقارب الضحايا قولهم، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم وقع في قرية كودا كايا في ولاية أداماوا
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
بعدما عاد جميع الضحايا من حفل زفاف.


وأكد مسؤول سابق بالحكومة المحلية مقتل 25 شخصًا في الهجوم، بينما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها حتى الآن، لكن "بوكو حرام" شنت هجمات مماثلة من قبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 25 شخصًا فى هجوم لبوكوحرام على نيحيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا