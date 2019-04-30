مقتل 25 شخصًا فى هجوم لبوكوحرام على نيحيريا

قُتل 25 شخصًا على الأقل في هجوم شنه مسلحون متطرفون يشتبه في انتمائهم لجماعة "بوكو حرام" المتطرفة شمال شرقي نيجيريا.
ونقلت شبكة "إيه بي سي"الإخبارية الأمريكية عن أقارب الضحايا قولهم، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم وقع في قرية كودا كايا في ولاية أداماوا
وأكد مسؤول سابق بالحكومة المحلية مقتل 25 شخصًا في الهجوم، بينما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها حتى الآن، لكن "بوكو حرام" شنت هجمات مماثلة من قبل.
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