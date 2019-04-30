الأمير بن بندر يطلع على استراتيجية التعدين في المملكة

اجتمع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض و نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر وعدد من منسوبي الوزارة.

واطلع على عرض عن الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية وفق رؤية المملكة 2030 التي تعد استراتيجية شاملة ترتكز على السعي لتحقيق

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التنوع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام، وخصت قطاع التعدين باعتباره الركيزة الثالثة للصناعات السعودية ، إلى جانب قطاعي النفط والغاز، والبتروكيماويات.



وبين المهندس المديفر أنه بمتابعة أمير منطقة الرياض تم إنشاء وتجهيز فرع متكامل للثروة المعدنية بمنطقة الرياض لخدمة المستثمرين ومراقبة الامتثال

في بيئة العمل التعديني والالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، ويبلغ عدد الموظفين فيه 32 موظفاً ، مؤكداً اهتمام وحرصه على الثروة المعدنية بالمنطقة وضرورة تنميتها والإشراف عليها.



كما جرى مناقشة التحديات الحالية والحلول ومستقبل التعدين بالمنطقة.



حضر الاجتماع مستشار أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة وأمين مجلس منطقة الرياض المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان، والمهندس أحمد بن محمد فقيه، وكيل الوزارة للثروة المعدنية المكلف.