الجيش اليمني يتصدى لمحاولة تسلل الحوثي تجاه مواقع عسكرية بالحديدة

تصدت وحدات من الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، لمحاولة تسلل مليشيا الحوثي تجاه مواقع الجيش في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة. وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)، أن قوات الجيش أجبرت عناصر المليشيا التى حاولت التسلل تجاه مواقع الجيش، على التراجع والفرار عقب تكبييدها (سبتمبر نت)، أن قوات الجيش أجبرت عناصر المليشيا التى حاولت التسلل تجاه مواقع الجيش، على التراجع والفرار عقب تكبييدهاقتلى وجرحي.\

وفي السياق، قصفت المليشيا الحوثية مواقع الجيش اليمني في مديرية حيس جنوب الحديدة بقذائف الهاون، وذلك في سياق خرقاتها للهدنة الأممية، كما استهدفت مليشيا الحوثي، مساء أمس مواقع الجيش في منطقة الفازة بمديرية التيحتا.

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