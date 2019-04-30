مباحثات أردنية مصرية بشأن تعزيز التعاون الثقافي

أجرى رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي خالد جلال مباحثات مع أمين عام وزارة الثقافة الأردنية هزاع البراري، آفاق التعاون في قطاع الإنتاج الثقافي .

واستعرض جلال - خلال مشاركته في مهرجان (ليالي المسرح الحر) المقام حاليا في عمان، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء - طبيعة عمل المؤسسات الثقافية في مصر في إدارة الفعل الثقافي

والمهرجانات التي تقام بشكل دوري ، إضافة إلى رؤية هذه المؤسسات وخطتها في التوسع خارج العاصمة ضمن مشروع القصور الثقافية .من جهته..عرض البراري - خلال اللقاء - أبرز مشروعات الوزارة وخططها، مؤكدًا حجم التقارب في الأفكار والرؤى بين البلدين في كيفية إدارة الفعل الثقافيسواء من خلال الوزارة والمديريات التابعة لها، أو من خلال الهيئات الثقافية التي تتواجد في كافة المحافظات، مشيرًا إلى ما يتمتع به الأردن من ثراء في التنوع الثقافي .كما التقى البراري رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مازن الغرباوي، الذي أطلعه على طبيعة المهرجان والعروض التي يستقطبها سنويا.وأوضح الغرباوي أهداف المهرجان الذي أقيم مؤخرًا في دورته الرابعة، معربًا عن أمله أن تشهد الدورات المقبلة عروضًا مسرحية من الأردن .