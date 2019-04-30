الجامعة العربية: الإعلام شريك في تحقيق التنمية المستدامة

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة السفير بدر الدين علالي أن الإعلام شريك في تحقيق التنمية المستدامة، ويقوم بدور حلقة الاتصال بين صناع السياسات والجمهور المستهدف بسياسات التنمية المستدامة.

وقال علالي - في كلمة اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الافتتاحية لورشة عمل نظمتها الجامعة العربية بعنوان "دور الإعلام التنموي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" - إن الإعلام يلعب دورا رئيسيا في تعريف الرأي العام بسياسات التنمية المستدامة، وهو حلقة وصل بين الجمهور وصناع السياسات.



وأضاف أن الإعلام التنموي يهدف إلى ضمان مشاركة أفراد المجتمع في كافة عمليات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية دعم قدرات الإعلاميين التنمويين.



وتابع علالي أن الاستراتيجية الإعلامية العربية أكدت أهمية التنمية المستدامة، لافتا

Advertisements

إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب كان قد وافق على الخارطة الإعلامية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، ثم اعتمدها مجلس وزراء الخارجية العرب.



وألمح إلى ظهور تحدٍ جديد، وهو وجود كيانات خارجة عن السيطرة تبث على شبكات التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة إيجاد حلول مباشرة وعملية للإعلام الخارج عن السيطرة الذي تستخدمه مجموعات وجماعات تنشر أفكارا مضللة تعرقل سياسات التنمية المستدامة، وأهمية التصدي للشائعات التي تؤثر على سياسات التنمية المستدامة.



يأتي انعقاد هذه الورشة العلمية في إطار جهود قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية في رصد ومتابعة دور الإعلام العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في

المنطقة العربية.



تهدف الورشة إلى تسليط الضوء على دور الإعلام في تعزيز الوعي ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال طاولة مستديرة (عصف فكري) لتقديم رؤية واضحة حول وسائل وآليات النهوض بالإعلام في المجال التنموي.



ويشارك في هذه الورشة الجهات المعنية بالبحوث والدراسات الإعلامية في وزارات الإعلام بالدول العربية، والعديد من الشخصيات الفكرية والأكاديمية المتخصصة، وكبار الإعلاميين المتخصصين بالإعلام والتنمية المستدامة في الدول العربية، والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية.



تناقش الورشة أربعة محاور أساسية: يتناول المحور الأول مفاهيم ومصطلحات عامة حول الإعلام التنموي، والعلاقة بين الإعلام والتنمية المستدامة، ومسؤولية وسائل الإعلام التنموي تجاه عملية التنمية المستدامة، والنظرية المفسرة لدور الإعلام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أما المحور الثاني فيتناول دور الإعلام في تحقيق التنمية المستدامة، بينما يتضمن المحور الثالث عرض التجارب الناجحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتضمن المحور الرابع مناقشات مفتوحة حول متطلبات تحقيق الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.