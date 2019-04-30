المكسيك تعلن تمسكها بموقفها الحيادي حيال الوضع في فنزويلا

أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل، اليوم الثلاثاء، على أنه متمسك بموقفه الحيادي حيال الوضع في فنزويلا، وذلك عقب دعوة زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جويدو إلى انتفاضة عسكرية ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال مانويل، في مؤتمر صحفي أوردته شبكة (سي إن إن) الأمريكية: "كما كان الوضع سابقًا،

أنا ملتزم بدستورنا، لا تدخل، حلول سلمية للصراعات، ولن نتدخل في هذه القضايا".وأضاف: "موقفنا جلي للغاية، نريد أن يكون هناك حوار من أجل احترام حقوق الإنسان وعدم حدوث عنف في كل بلد، ولكننا لننتدخل".تجدر الإشارة إلى أن المكسيك واحدة من بضع حكومات إقليمية لم تعترف رسميا بزعيم المعارضة خوان جويدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا الذي يحظى بدعم عدة دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة.وتواجه فنزويلا منذ يناير الماضي أزمة سياسية حادة بعدما أعلن جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد إثر رفض المعارضة فوز مادورو في انتخابات ديسمبر الماضي باعتبار أنه فوز "غير شرعي".