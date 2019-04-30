ميركل : سياسة العراق الحالية تحقق مصلحة الجميع

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن سياسة العراق الحالية تحقق مصلحة الجميع. وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في برلين، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية ،" نؤكد على سيادة العراق ووحدة أراضيه"، مؤكدة التزام بلادها بالمشاركة في إعمار العراق وتدريب القوات.

وشددت ميركل على أن بلادها ستشترك في عملية إعمار المناطق

يذكر أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل أمس الاثنين، الى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية وخاصة بمجال الاستثمار والطاقة. ،" نؤكد على سيادة العراق ووحدة أراضيه"، مؤكدة التزام بلادها بالمشاركة في إعمار العراق وتدريب القوات.وشددت ميركل على أن بلادها ستشترك في عملية إعمار المناطقالمدمرة جراء الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرة إلى أن العراق قد أوجد توازنا جيدا وإيجابيا بين دول المنطقة.يذكر أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل أمس الاثنين، الى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية وخاصة بمجال الاستثمار والطاقة.

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