السعودية تطالب رعاياها بمغادرة سريلانكا

أصدرت السفارة السعودية بالعاصمة كولومبو يوم الثلاثاء بيانا جديدا نصحت فيه رعاياها المتواجدين في سريلانكا بالمغادرة. المتواجدين في سريلانكا بالمغادرة. وقالت في تغريدة نشرتها على موقع "تويتر": "نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة في جمهورية سريلانكا تنصح السفارة المواطنين المتواجدين في سريلانكا بالمغادرة".

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