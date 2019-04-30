اعتقال خلية الصقور التابعة لداعش فى العراق

كشف الباحث الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية فاضل أبو رغيف اليوم الثلاثاء، عن اعتقال خلية الصقور الاستخباراتية أبرز سبعة قياديين عراقيين في تنظيم "داعش" الإرهابي. الإرهابي. وقال أبو رغيف لقناة روسيا اليوم إن "الفريق التكتيكي لخلية الصقور الاستخباراتية، نفذ أمس الاثنين عملية إنزال بمجمع الصكارة في قضاء البعاج التابع لمحافظة نينوى"، مبينا أن العملية أسفرت عن اعتقال القياديين المذكورين. وأضاف أن "المعتقلين كانوا يرومون القيام بعمليات إرهابية في شمال وغرب ووسط البلاد بالتزامن مع الأيام الأولى من شهر رمضان".

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