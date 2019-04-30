إطلاق نار في تجمع يقوده زعيم المعارضة الفنزويلية

أكد شهود عيان أن أصوات طلقات نارية سمعت في تجمع حاشد قاده زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، خارج قاعدة جوية بكاراكاس بعد أن قال غوايدو في وقت سابق إن القوات انضمت إليه للاطاحة بالرئيس نيكولا مادورو.

وأكد الشهود أن رجالا يرتدون الزي العسكري كانوا يرافقون غوايدو في مكان الحادث يتبادلون إطلاق النار مع الجنود الذين كانوا يدعمون مادورو، وقال غوايدو اليوم إنه بدأ "المرحلة النهائية" من خطته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ودعا غوايدو الفنزويليين والجيش إلى دعمه لإنهاء "اغتصاب مادورو" للسلطة.

ونشر زعيم المعارضة خوان غوايدو مقطعا مصورا له على حسابه على تويتر، يتحدث بصحبة رجال يرتدون الزي العسكري، إلى جانب السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز، وهو رهن الإقامة الجبرية. وقال إنه كان في قاعدة كاراكاس الجوية لا كارلوتا.واعترفت نحو 50 دولة منها الولايات المتحدة بغوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد وفرضت واشنطن عقوبات في محاولة لتنحية مادورو، وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يراقب الوضع في فنزويلا. كما أعربت إسبانيا عن رفضها الانقلاب العسكري في فنزويلا رغم أنها اعتبرت غوايدو زعيما شرعيا للبلاد.