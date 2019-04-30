قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على القيادي بجماعة "الإخوان" الإرهابية حسن مالك وابنه حمزة وخمسة أشخاص آخرين بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقال مصدر قضائي، لرويترز، إن التهم شملت قيادة منظمة إرهابية ودعمها مالياً والقيام بأعمال من شأنها الإضرار بالاقتصاد. وتستند التهم إلى أمور منها عملية تفتيش لمنزل مالك، حيث عثرت السلطات على وثائق تخص جماعة "الإخوان" الإرهابية تتضمن مؤامرات تستهدف مصر.

وتتضمن الوثائق خططاً لتقويض الاقتصاد المصري من خلال التلاعب بسعر الجنيه مقابل الدولار الأميركي. كما تشمل الوثائق خططاً لمهاجمة القوات المسلحة والشرطة والسياح وتحرض على استخدام العنف للإطاحة بالحكومة.

ومثل مالك، وهو رجل أعمال، أمام المحكمة بينما حوكم ابنه حمزة وخمسة متهمين آخرين من أعضاء الجماعة الإرهابية غيابياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤبد بحق 7 أعضاء من جماعة "الإخوان" الإرهابية في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.