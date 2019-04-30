واشنطن تدعو الجيش الفنزويلي لدعم زعيم المعارضة جوايدو

طالب مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون القوات المسلحة الفنزويلية "بالوقوف" بجانب الجمعية الوطنية وحماية دستور البلاد وشعب فنزويلا.

وكتب بولتون تغريدة قال فيها إنه يتعين على جيش فنزويلا الوقوف بجانب "المؤسسات الشرعية أمام الاستيلاء على الديموقراطية".

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بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في رد فعل على التطورات التي تشهدها فنزويلا، إن الحكومة الأميركية تؤيد بالكامل شعب فنزويلا في سعيه للحرية والديموقراطية.

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وأضاف بومبيو، عقب إعلان خوان جوايدو بدء "عملية الحرية"، أنه "لا يمكن هزيمة الديموقراطية".

وفي سياق آخر أغلقت السفارة البريطانية أبوابها في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، اليوم الثلاثاء، في ظل محاولة الانقلاب على الحكم.

وقالت القناة الدبلوماسية الرسمية لبريطانيا على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن هذا القرار جاء "بسبب الاضطرابات الأهلية" وطالبت المواطنين "بالالتزام بالحذر".

ونشبت أزمة سياسية في فنزويلا بعد أن أعلن جوايد نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد واعترفت به مجموعة من الدول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا.