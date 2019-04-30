إدارة ترامب تعتزم تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

أكدت مصادر أميركية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأميركية تعتزم تصنيف جماعة "الإخوان" المصرية منظمة إرهابية أجنبية. وقالت المصادر إن الحكومة الأميركية أمرت مسؤولين في سلطات الأمن القومي والسلك الدبلوماسي بإيجاد سبل لفرض عقوبات على جماعة "الإخوان" الإرهابية. Advertisements اقرأ أيضاً... مصر تحبط محاولة إرهابية "إخوانية" في الجيزة وقالت سارة ساندرز المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض، في رسالة بالبريد الإلكتروني، "الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية". تجدر الإشارة إلى أن واشنطن صنفت، في منتصف شهر إبريل الجاري، الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.

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