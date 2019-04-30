كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواطنون يمنيون يشيدون بالدعم السعودي للكهرباء.. ويطالبون بسرعة تسديد فواتير الاستهلاك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد عدد من المواطنين في العاصمة اليمنية عدن، بالتحسن الإيجابي للكهرباء عندما كانت منحة الوقود السعودية سارية، مؤكدين أن ذلك أسهم في تخفيض ساعات الانقطاعات للتيار الكهربائي.

أكد بعض المواطنين، التزامهم بتسديد فواتير استهلاك الكهرباء، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن شريحة واسعة من المواطنين لايزالون يمتنعون عن السداد.

ووجهوا دعوة بسرعة التسديد لبقية المواطنين حتى تستمر المنحة السعودية ولكي يساهموا أيضا في دعم مؤسسة الكهرباء.