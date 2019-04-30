كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: المفاوضات أفضل الطرق لحل خلافات فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، في بيان اليوم الثلاثاء، "الفوضى والهرج والمرج لن يؤدي إلى حل الخلافات السياسية في فنزويلا، أفضل الطرق للحل في فنزويلا هو المفاوضات ووضع ألية عملية من قبل جميع القوى الوفية والمخلصة في فنزويلا لحل مشاكل الناس وتطوير البلاد وازدهارها تحت قيادة الحكومة الفنزويلية الشرعية".

واتهمت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، المعارضة في فنزويلا، بإشعال نزاع في البلاد، داعية للابتعاد عن العنف والتوصل إلى حل سلمي.

وجاء في بيان الخارجية: "انتقلت المعارضة الراديكالية في فنزويلا مرة أخرى إلى أساليب المواجهة، بدلاً من التوصل إلى تسوية سلمية للتناقضات السياسية، تم اتخاذ المسار نحو التحريض على النزاع وإثارة انتهاكات للنظام العام والاشتباكات التي تشارك فيها القوات المسلحة"، داعية "للابتعاد عن العنف".

وأضاف البيان: "من المهم تجنب الاضطرابات وإراقة الدماء. يجب حل المشاكل التي تواجه فنزويلا من خلال عملية تفاوض مسؤولة دون شروط مسبقة. أي إجراءات يجب أن تؤخذ فقط في إطار المجال القانوني بتوافق صارم مع الدستور ودون تدخل مدمر من الخارج".