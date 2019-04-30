كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الكهرباء اليمني: استمرار المنحة السعودية في الوقود هام جدا ومحوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المملكة العربية السعودية، تقديم منحة نفطية لدعم لقطاع الكهرباء في اليمن، كمكرمة سخية تهدى للشعب اليمني من الأشقاء في بلاد الحرمين، حيث جاءت المنحة النفطية للكهرباء كمكرمة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز أهم القطاعات الخدمية التي توفر التيار الكهربائي للمواطنين في ظل الوضع الخاص الذي تعيشه البلاد منذ انقلاب مليشيا الحوثي.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة الشرعية اليمنية المهندس محمد عبدالله العناني، على أهمية إيلاء الدعم والاهتمام لقطاع الطاقة في اليمن؛ لكونه يعد أهم القطاعات الخدمية في البلاد، مشيرا إلى أن الدعم السعودي لقطاع الكهرباء أسهم بشكل كبير على تماسك هذا القطاع الهام ونجح في أبعاده عن الخطر.

وأكد العناني، أن استمرار المنحة السعودية في الوقود هام جدا ومحوري في استقرار خدمة الكهرباء، وتمكن الحكومة من القيام بعمليات الإصلاح والتطوير لمنظومة الكهرباء وبقية المجالات من صحة وتعليم وغيرها.

وأردف العناني، "أقولها لكم بكل شفافية، استمرار المنحة السعودية هام جدا ومحوري في استقرار خدمة الكهرباء وتمكن الحكومة من القيام بعمليات الإصلاح والتطوير لمنظومة الكهرباء وبقية المجالات من صحة وتعليم..الخ".

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وأشار إلى أن استمرار منحة المشتقات النفطية يسهم أيضا باستقرار العملة وانخفاض فاتورة الاستيراد سوءا أكان للكميات المخصصة كوقود لمحطات الكهرباء أو الكميات المخصصة للسوق التجارية، حيث أن استمرار خدمة الكهرباء يغنى القطاع التجاري والسكني من استخدام مولداتهم، والتي تستخدم الوقود بشكل مفرط مقارنة بالمولدات الكبيرة، وبالتالي انخفاض فاتورة استيراد الديزل والبنزين من قبل القطاع الخاص وتوقف نزيف العملة الأجنبية.

وقال إن الوقود يشكل نسبة 50 إلى 60 بالمئة من مشكلة انقطاع الكهرباء والنسبة المتبقية هي للتوليد وشبكة النقل والتوزيع ويمكن امتصاص تأثيراتها إلى حد ما عبر تفعيل اقسام الطوارئ وسرعة المعالجات عند حدوث أي طارئ عكس الوقود الذي تأثيره يكون سلبي جدا وفوري.

وأرجع العناني، تأخر تمديد المنحة الى عدم التزام الفروع بالتوريد للحساب المشترك وفق مذكرة تفاهم المنحة وانعدام التحصيل في عدة مناطق ومحافظات لامتناع المواطنين عن سداد فواتيرهم برغم المتابعة المستمرة من اللجنة والمؤسسة وعدم الايفاء بمتطلبات المنحة أدى إلى تأخير تمديد المنحة.

ووعد وزير الكهرباء، بحلول عاجلة يتم اتخاذها حاليا لعودة منحة الوقود المقدمة من المملكة العربية السعودية لدعم قطاع الطاقة في اليمن.

واختتم الوزير العناني قائلا: "نتوقع عودة الأوضاع إلى طبيعتها حتى يتم استكمال تلبية متطلبات تمديد المنحة من تسديد الفواتير وتخفيض نسبة الفاقد ونأمل تعاون الجميع لما فيه الصالح العام".