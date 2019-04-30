كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خارجية فنزويلا: خطة محاولة الانقلاب وضعت في واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير خارجية فنزويلا،

إن خطة محاولة الانقلاب وضعت في واشنطن.

خورخي أرياسا،

وأكد أرياسا، خلال تريحاته، مساء الثلاثاء، أن الحكومة سترد لوقف العنف وضمان السلم في البلاد.

ويذكر أن اتهم وزير الخارجية الفنزويلي، الحكومة الكولومبية بدعم وتمويل محاولة الانقلاب ضد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، وذلك بعد إعلان زعيم المعارضة جوايدو أنه اجتمع مع قادة رئيسيين من القوات المسلحة الفنزويلية لإنهاء حكم الرئيس نيكولاس مادورو، وهو ما نفاه وزير الدفاع الفنزويلي.