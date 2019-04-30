كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أبرز محطات منحة الوقود السعودية لليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في 6 أغسطس 2018م أعلن السفير السعودي محمد آل جابر عبر تغريده في حسابه على تويتر عن توجيهات خادم الحرمين الشريفيين وولي عهده الأمين، بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في اليمن بقيمة (٦٠) مليون دولار شهرياً لتشغيلها على مدار الساعة.

في يوم الأحد الموافق 12 أغسطس 2018م تم التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالمنحة النفطية المقدمة من المملكة لتزويد محطات الكهرباء في اليمن بالمشتقات النفطية بقيمة ٦٠ مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

في يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2018م وصلت إلى ميناء عدن البحري ناقلة تحمل 62 ألف طن من الديزل و25 ألف طن من المازوت، كدفعة أولى من منحة المشتقات النفطية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتشغيل كهرباء اليمن.

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وفي يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018 وصلت إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت باخرة تحمل 17 ألف طن من الديزل و 13 ألف طن من المازوت، لتزويد محطات الكهرباء في حضرموت.

وفي صباح الاثنين الموافق 3 ديسمبر 2018م وصلت إلى ميناء الزيت بمديرية البريقة محافظة عدن باخرة تحمل على متنها 56 ألف طن من مادة الديزل الدفعة الثانية من منحة الوقود المقدمة من الحكومة السعودية لتشغيل محطات كهرباء العاصمة المؤقتة وباقي المحافظات المحررة.

وفي صباح الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018م وصلت إلى ميناء الزيت بمديرية البريقة في عدن باخرتين محملتين ب 63 الف وسبعمائة طن ديزل و13 الف طن مازوت كدفعة ثالثة من منحة الوقود السعودية المخصصة لتشغيل محطات كهرباء اليمن.

وفي يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018م وصلت سفينة إلى ميناء المكلا محملة ب 10 الف طن ديزل مخصص لمحطات كهرباء حضرموت وشبوة ومأرب والجوف وذلك ضمن الدفعة الثالثة من منحة الوقود السعودية لذات الغرض.