كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قدرات السعودية على التزود بالوقود جواً فى اليمن (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت قناة العربية في وقت سابق تقرير مفصلا عن امتلاك المملكة العربية السعودية 23 طائرة تستخدم فى تعبئة الوقود للطائرات فى الجو وقادرة على حمل 45 طن من الوقود والمعدات.



وتمتلك القوات الجوية السعودية أسطول طائرات للتزود بالوقود جوا، يتكون من ثلاث وعشرين طائرة، من بينها ست طائرات في معارك اليمن من نوع إيرباص 330 إم آر تي تي Airbus 330 (MRTT) وهي طائرة نقل متعددة المهام قادرة على حمل خمسة وأربعين طنا من المعدات أو مئة وأحد عشر طنا من الوقود.

