كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقف مترو كاراكاس بسبب محاولة الانقلاب فى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مترو كاراكاس، اليوم الثلاثاء، إنه أوقف تشغيل ثلاثة من خطوطه الأربعة لأسباب أمنية حتى إشعار آخر وسط محاولة الانقلاب في فنزويلا.

وأوضح المترو ، فى بيان على موقع تويتر:"نبلغ مستخدمينا أنه لأسباب أمنية، تتوقف ثلاثة سطور من نظام مترو كاراكاس عن تقديم الخدمة حتى تعليمات أخرى.. نعتذر عن الإزعاج الناتج".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا زعيم المعارضة خوان جوايدو المدنيين الفنزويليين والقوات المسلحة على الخروج إلى الشوارع للمساعدة في خلع الرئيس نيكولاس مادورو.

وأضاف جوايدو أن الأفراد العسكريين الذين ساندوه قد يتوقعون من الناس دعمهم، وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز ردا على ذلك إن القوات المسلحة في البلاد "تدعم بقوة الدستور الوطني والسلطات الشرعية".