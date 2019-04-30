كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول قوات أمريكية إلى مصراتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت صحيفة الوسط الليبية عن مصدر محلي قوله، إن القوات الأمريكية وصلت إلى مدينة مصراتة شمال غرب ليبيا، وفقًا لوكالة سبوتنيك..

وحسب المصدر، وصل الجيش إلى المدينة قادما من تونس.

وقال مصدر مجهول لقوات الأمن للصحيفة، إن الجيش الأمريكي وصل إلى المدينة عبر ميناء مصراتة في قوارب مطاطية عالية السرعة.

وما زالت ليبيا غارقة في أزمة منذ الإطاحة بزعيمها التاريخي، معمر القذافي، في عام 2011، وأدت إلى اشتباكات عنيفة بين الفصائل المتناحرة، وظهور الجماعات الجهادية والمافيات التي تشارك في تهريب المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا إلى أوروبا.