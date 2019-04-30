السودان.. قوى الحرية والتغيير تؤكد نقل السلطة إلى المدنيين

وأشارت قوى الحرية والتغيير، خلال مؤتمر صحفي لها، مساء الثلاثاء، إلى أن المجلس العسكري يريد أن يتشبث بالسلطة.

وفي وقت سابق أعلن المجلس العسكري الانتقالي، عدم التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، حول نسب التمثيل في المجلس السيادي.

والخميس الماضي، اتفق الجانبان، عقب لقاء جمعهما، على تشكيل مجلس رئاسي مختلط من المدنيين والعسكريين.