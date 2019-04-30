كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية: بومبيو لديه أفكار "حمقاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومنذ ذلك الوقت تصاعدت التوترات. وتصريحات الثلاثاء هي ثاني انتقادات توجهها بيونغ يانغ إلى بومبيو هذا الشهر، فقد طالبت في السابق باستبعاد بومبيو من أية محادثات مستقبلية ووصفته ب"الطائش".
وفي مقابلة مع شبكة سي بي اس الأسبوع الماضي، قال بومبيو إن "الولايات المتحدة قد "تغير موقفها" في حال لم يدخل كيم في "محادثات حقيقية" حول التخلي عن ترسانة بلاده من الاسلحة النووية".
وقال نائب وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، اليوم، إن "تصريحات بومبيو هي "أفكار حمقاء وخطيرة تشتمل ضمناً الاطاحة بنظامنا بالطرق العسكرية".
وصرح لوكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية "عزمنا على إزالة الأسلحة النووية لا يزال كما هو، وسنفعل ذلك في الوقت المناسب".
وأضاف: "ولكن ذلك لن يكون ممكناً إلا بعد أن تراجع الولايات المتحدة حساباتها الحالية وتعيد صياغتها".
وقال أنه "إذا لم تغير واشنطن موقفها بنهاية هذا العام فستواجه نتائج غير مرغوبة"، دون أن يكشف عن تفاصيل.