كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية: بومبيو لديه أفكار "حمقاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول كوري شمالي بارز، اليوم الثلاثاء، إن لدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "أفكاراً حمقاء وخطيرة"، محذراً واشنطن من "نتائج غير مرغوبة" إذا لم تعدّل موقفها من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها.

واتسعت شقة الخلاف بين بيونج يانج وواشنطن منذ انهيار القمة الثانية بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير دون التوصل إلى اتفاق حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

ومنذ ذلك الوقت تصاعدت التوترات. وتصريحات الثلاثاء هي ثاني انتقادات توجهها بيونغ يانغ إلى بومبيو هذا الشهر، فقد طالبت في السابق باستبعاد بومبيو من أية محادثات مستقبلية ووصفته ب"الطائش".

وفي مقابلة مع شبكة سي بي اس الأسبوع الماضي، قال بومبيو إن "الولايات المتحدة قد "تغير موقفها" في حال لم يدخل كيم في "محادثات حقيقية" حول التخلي عن ترسانة بلاده من الاسلحة النووية".

وقال نائب وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، اليوم، إن "تصريحات بومبيو هي "أفكار حمقاء وخطيرة تشتمل ضمناً الاطاحة بنظامنا بالطرق العسكرية". Advertisements

وصرح لوكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية "عزمنا على إزالة الأسلحة النووية لا يزال كما هو، وسنفعل ذلك في الوقت المناسب".