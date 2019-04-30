كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تحكم على كندى أخر بالإعدام منذ اندلاع أزمة هواوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكمت محكمة صينية على رجل كندي بالإعدام في قضية مخدرات وهو الحكم الثاني من نوعه الذي صدر منذ اندلاع نزاع بين الدولتين بعد اعتقال مدير تنفيذي كبير لشركة هواوى الصينية.

وكان فان وي، المواطن الكندي، من بين 11 شخصًا صدرت ضدهم أحكام يوم الثلاثاء في قضية تتعلق بإنتاج وبيع الميتامفيتامين في الصين، وقد تبين أنه هو والمدعى عليه الآخر وو زيبنج، قد لعبوا "دورًا منظمًا وقياديًا" وحُكم عليهم بالإعدام، إلى جانب مصادرة ممتلكاتهم الشخصية.

وحُكم على خمسة آخرين، من بينهم أربعة مواطنين مكسيكيين، إما بالسجن المؤبد أو بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين، وهي عقوبة غالباً ما يتم تخفيضها لاحقًا إلى السجن المؤبد، وحُكم على أربعة آخرين بالسجن.