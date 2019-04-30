عامل نظافة يعثر على رضيعة حديثة الولادة وسط النفايات في فاس

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عثر أحد عمال النظافة، صباح اليوم الثلاثاء، بالقرب من إحدى قاعات الحفلات، المعروفة في منطقة جنان الورد في فاس، على رضيعة ملقاة وسط النفايات.
وقالت مصادر محلية إن عامل نظافة أثناء تنظيفه لمكان الواقعة، عثر على رضيعة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيكي وسط كومة من النفايات.
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الأمن، فور علمها بالخبر، انتقلت إلى عين المكان، مصحوبة بعناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل الرضيعة إلى مستشفى الولادة في فاس.
وفتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف ملابسات الواقعة، والأسباب، التي أدت إلى رمي الرضيعة.
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