الارشيف / اخبار العالم

مواطنون يشيدون بدعم السعودية بالمشتقات النفطية للكهرباء وتخفيف معاناتهم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يشيدون بدعم بالمشتقات النفطية للكهرباء وتخفيف معاناتهم والان مع التفاصيل

 أشاد مواطنون اليوم في المناطق المحررة بما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم محطات التيار الكهربائي بمشتقات نفطية عملت على استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع خلال الفترات الماضية.

وعبر المواطنون عن شكرهم للمملكة بقيادة الملك سلمان وولي العهد بما قدموه من منحة مشتقات نفطية للمحطات الكهربائية في المناطق المحررة والتي استمرت ثلاثة اشهر ابتداء من اكتوبر العام المنصرم وحتى يناير العام الجاري.

وقال مواطون في عدن إن الكهرباء شهدت تحسن كبير خلال تلك الأشهر.

Advertisements

كما أكد المواطنون على التزامهم بتسديد فواتير الكهرباء على الرغم من أن بعض المواطنين امتنعوا عن تسديد الفواتير.

ووجهه المواطنون في عدن دعوة بسرعة التسديد لبقية المواطنين حتى تستمر المنحة السعودية ولكي يساهموا أيضا في دعم مؤسسة الكهرباء.

#تمديد_منحة_الوقود_ السعودية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون يشيدون بدعم السعودية بالمشتقات النفطية للكهرباء وتخفيف معاناتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا